Polmoniti comunitarie | prescritti troppi farmaci inutili

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 1 aprile 2021) Secondo un nuovo studio servono criteri più stringenti per diagnosticare leed evitare la prescrizione dinon appropriati Molticontro Pseudomonas in pazienti affetti da polmonite forse non sono necessari, stando ai risultati di uno studio recentemente pubblicato su the Annals of the American Thoracic Society che suggeriscono la necessità… L'articolo Corriere Nazionale.