Milan-Sampdoria, Pioli in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Milan di Stefano Pioli, reduce dalla vittoria in rimonta contro la Fiorentina, si prepara alla sfida casalinga contro la Sampdoria valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, in programma sabato 3 aprile alle ore 12:30 al Giuseppe Meazza. Il tecnico rossonero, alla vigilia della gara, parlerà nella classica conferenza stampa nella giornata di venerdì 2 aprile alle ore 14:00 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L'evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it seguirà la conferenza in diretta e garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale.

