Lombardia rossa, Fontana: «Per tutta la settimana di Pasqua». E forse fino al 19 (Di giovedì 1 aprile 2021) «Venerdì potremo fare il punto della situazione» dice il governatore della Lombardia, che spiega: «Rossi per tutta la settimana di Pasqua». Ma secondo i calcoli dell’Rt possibile rosso fino al 19 aprile. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 1 aprile 2021) «Venerdì potremo fare il punto della situazione» dice il governatore della, che spiega: «Rossi perladi». Ma secondo i calcoli dell’Rt possibile rossoal 19 aprile.

Advertising

pfmajorino : Ancora rossa e ospedali stracolmi: in Lombardia 'non va tutto bene' - Corriere : La Lombardia resta in zona rossa fino all’11 aprile. Fontana: «Troppa pressione sugli ospedali» - Azione_it : 'Per me e per Azione si possono fare critiche e sopratutto proposte solo se si ha il dato reale' Dopo la mancata z… - DiabolMark : RT @primaopoitorna: @petergomezblog qui in Lombardia siamo invece in zona rossa solo sulla carta... io non ho mai visto tutta questa gente… - Lgiova66 : RT @pfmajorino: Ancora rossa e ospedali stracolmi: in Lombardia 'non va tutto bene' -