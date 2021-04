Linea di Confine: il viaggio introspettivo tra passato e presente del cantautore Domenico Pompilio (Di giovedì 1 aprile 2021) Linea di Confine segna l’esordio del cantautore Domenico Pompilio. Un album di chiaro stampo cantautoriale che fonde la delicatezza delle melodie all’introspezione dei testi. Già dal titolo è ben definito il messaggio nascosto nei dodici brani: l’album evidenzia un taglio netto con il passato e traccia uno spartiacque tra ciò che è stato e ciò che sarà. Un proseguimento, un cammino, un andare avanti con maggiore forza e consapevolezza, un viaggio introspettivo tra sogno, realtà, amore e coscienza. Un percorso che è appena iniziato e che non vuole assolutamente fermarsi. “Ho superato la Linea di Confine, che per me è innanzitutto un concetto esistenziale. Mi trovo un passo in avanti rispetto a prima. Ho compreso ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 1 aprile 2021)disegna l’esordio del. Un album di chiaro stampo cantautoriale che fonde la delicatezza delle melodie all’introspezione dei testi. Già dal titolo è ben definito il messaggio nascosto nei dodici brani: l’album evidenzia un taglio netto con ile traccia uno spartiacque tra ciò che è stato e ciò che sarà. Un proseguimento, un cammino, un andare avanti con maggiore forza e consapevolezza, untra sogno, realtà, amore e coscienza. Un percorso che è appena iniziato e che non vuole assolutamente fermarsi. “Ho superato ladi, che per me è innanzitutto un concetto esistenziale. Mi trovo un passo in avanti rispetto a prima. Ho compreso ...

