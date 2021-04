"L'accusa era del tutto infondata" (Di giovedì 1 aprile 2021) In seguito all'assoluzione di Giovanni Palli, Francesca Miracca e Gianpiero DegliAlberti per l'ipotesi di violenza privata ai danni di Carlo Nicolini, che sarebbe stato costretto con minacce a ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 1 aprile 2021) In seguito all'assoluzione di Giovanni Palli, Francesca Miracca e Gianpiero DegliAlberti per l'ipotesi di violenza privata ai danni di Carlo Nicolini, che sarebbe stato costretto con minacce a ...

Advertising

ObsoletusH : @elenaprimudaja certo. per me era importante capire cosa avesse detto Borghi, per poter intuire cosa ci sia dietro… - carloangeli : RT @Sara_fromArda: Agrigento, donna accusa un malore e muore: era stata vaccinata con Astrazeneca - Sara_fromArda : Agrigento, donna accusa un malore e muore: era stata vaccinata con Astrazeneca - infoiteconomia : 20:32: Donna accusa un malore e muore: era stata vaccinata con Astrazeneca - Antonio22024399 : RT @ClinicamenteB: Agrigento, donna accusa un malore e muore: era stata vaccinata con Astrazeneca #nessunacorrelazione -