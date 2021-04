Isola dei Famosi 2021, i cachet dei protagonisti: cifra super per Ilary Blasi, Zorzi prende più di Elettra (Di giovedì 1 aprile 2021) Lo scorso 15 marzo è partita ufficialmente la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi, il reality show della sopravvivenza condotto da Ilary Blasi. Tra i concorrenti ci sono, tra gli altri, Gilles Rocca, Awed, Elisa Isoardi, Beppe Braida e Paul Gascoigne, mentre l’inviato in Honduras è Massimiliano Rosolino. In studio con Ilary ci sono invece Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. I fan del programma seguono con grande fervore le vicende dei naufraghi, ma al tempo stesso può accadere che si chiedano quanto percepiscano a puntata i protagonisti di uno dei reality più Famosi e apprezzati. LEGGI ANCHE => Marco Maddaloni: “La finale dell’Isola dei Famosi sarà…”, lo ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 1 aprile 2021) Lo scorso 15 marzo è partita ufficialmente la quindicesima edizione dell’dei, il reality show della sopravvivenza condotto da. Tra i concorrenti ci sono, tra gli altri, Gilles Rocca, Awed, Elisa Isoardi, Beppe Braida e Paul Gascoigne, mentre l’inviato in Honduras è Massimiliano Rosolino. In studio conci sono invece Iva Zanicchi,Lamborghini e Tommaso. I fan del programma seguono con grande fervore le vicende dei naufraghi, ma al tempo stesso può accadere che si chiedano quanto percepiscano a puntata idi uno dei reality piùe apprezzati. LEGGI ANCHE => Marco Maddaloni: “La finale dell’deisarà…”, lo ...

