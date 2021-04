Galli: “Le scuole aperte sono serbatoio per la diffusione delle varianti” (Di giovedì 1 aprile 2021) "Si tengono aperte delle falle e ritardiamo il processo di limitazione dell'infezione, io sono del parere che non si possono subire errori senza fare nulla. Occorre mettere in piedi dei programmi per lo screening in determinati contesti come la scuola, ad esempio provare a vedere se funzionano i test salivari". Lo ha detto Massimo Galli, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ospite di 'Agorà' su Rai3. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 aprile 2021) "Si tengonofalle e ritardiamo il processo di limitazione dell'infezione, iodel parere che non si possubire errori senza fare nulla. Occorre mettere in piedi dei programmi per lo screening in determinati contesti come la scuola, ad esempio provare a vedere se funzionano i test salivari". Lo ha detto Massimo, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ospite di 'Agorà' su Rai3. L'articolo .

