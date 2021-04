Dopo le parole di Macron la Francia riprecipita in lockdown fino a maggio (Di giovedì 1 aprile 2021) La morsa della terza ondata sta colpendo gran parte dell'Europa, e la mancanza di una fornitura suficiente per i vaccini non aiuta. In un discorso alla nazione trasmesso su tutte le tv, Emmanuel ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 aprile 2021) La morsa della terza ondata sta colpendo gran parte dell'Europa, e la mancanza di una fornitura suficiente per i vaccini non aiuta. In un discorso alla nazione trasmesso su tutte le tv, Emmanuel ...

Advertising

SkyTG24 : 'Siete indegni, questa gente non dovrebbe essere in Parlamento”, le parole che Elodie ha utilizzato sui suoi social… - MatteoPedrosi : In attesa di una presa di posizione da parte del Toro dopo le parole durissime della Corte d’Appello, presieduta da… - DarioNardella : Quando una persona dedica una vita intera al tuo Comune, con passione, dedizione e generosità non ci sono parole pe… - BarbaraGalliga3 : RT @maristelladicor: Dopo il video di Pier, il video del @teamsalemi, le parole di Matte, direi che è ora di andare a dormire, sperando di… - velfutbol : RT @calcioinglese: Il 31 marzo del 1995, una delle conferenze stampa più brevi e iconiche della storia. Cantona, dopo la squalifica per il… -