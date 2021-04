Covid, studio sui Linfociti T dei guariti: le cellule immunitarie riconoscono le varianti (Di giovedì 1 aprile 2021) I Linfociti T, globuli bianchi specializzati nel riconoscimento delle cellule infette, possono rimanere attivi contro il nuovo coronavirus nonostante l’insorgenza delle varianti. A rivelarlo uno studio pubblicato sulla rivista Open Forum Infectious Diseasese condotto dagli scienziati del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), della Johns Hopkins University School of Medicine, della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health e della societa’ ImmunoScape. Il gruppo di ricerca, guidato da Andrew Redd del NIAID, ha raccolto campioni di sangue da 30 partecipanti che avevano contratto il ceppo originario di SARS-CoV-2, valutando la capacita’ dei Linfociti T di riconoscere tre varianti del virus, B.1.1.7, identificata per la prima volta nel Regno Unito, B.1.351, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 aprile 2021) IT, globuli bianchi specializzati nel riconoscimento delleinfette, possono rimanere attivi contro il nuovo coronavirus nonostante l’insorgenza delle. A rivelarlo unopubblicato sulla rivista Open Forum Infectious Diseasese condotto dagli scienziati del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), della Johns Hopkins University School of Medicine, della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health e della societa’ ImmunoScape. Il gruppo di ricerca, guidato da Andrew Redd del NIAID, ha raccolto campioni di sangue da 30 partecipanti che avevano contratto il ceppo originario di SARS-CoV-2, valutando la capacita’ deiT di riconoscere tredel virus, B.1.1.7, identificata per la prima volta nel Regno Unito, B.1.351, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I vaccini a mRna di Pfizer-BioNTech e Moderna proteggono non solo dai sintomi della Covid-19 ma anche dal contagio:… - raistolo : ISTC-CNR sta conducendo uno studio su “VACCINI E FIDUCIA nel contesto della pandemia COVID-19”, e potete contribuir… - Corriere : Lo studio: i vaccini Pfizer e Moderna riducono del 90 per cento la trasmissione del virus - CosenzaChannel : La cosiddetta “variante brasiliana” del Covid-19 potrebbe essere non solo più contagiosa ma anche associata a una m… - danielsun2021mi : RT @ImolaOggi: Covid, studio in Canada, Austria e Germania: vaccino AstraZeneca associato a sviluppo di trombosi Portate un gallo a Esculap… -