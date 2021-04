Cosenza-Ascoli in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di giovedì 1 aprile 2021) Cosenza-Ascoli sarà visibile in tv: ecco di seguito la data, l’orario e le informazioni sulla diretta streaming del match valevole per la trentunesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da tre pareggi consecutivi, vogliono tornare al successo per allontanarsi dalla zona retrocessione; i marchigiani, dal canto loro, arrivano da quattro risultati utili di fila e sperano di continuare ad alimentari le speranza di salvezza. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00 di venerdì 2 aprile; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021)sarà visibile in tv: ecco di seguito la, l’e le informazioni sulladel match valevole per la trentunesima giornata di. I padroni di casa, reduci da tre pareggi consecutivi, vogliono tornare al successo per allontanarsi dalla zona retrocessione; i marchigiani, dal canto loro, arrivano da quattro risultati utili di fila e sperano di continuare ad alimentari le speranza di salvezza. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15:00 di venerdì 2 aprile; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

Advertising

psb_original : Ascoli, i convocati per la trasferta di Cosenza: prima chiamata per Cacciatore, out Dionisi e Stoian #SerieB - psb_original : Ascoli, Sottil: 'A Cosenza sarà una finale, arriviamo carichi all'impegno. Pulcinelli ci trasmette sempre la sua me… - PicenoTime : VIDEO Ascoli Calcio, la voce di Sottil: “A Cosenza è uno spareggio. Abbiamo lavorato bene, siamo pronti e carichi”… - PicenoTime : Ascoli Calcio, Sottil ne convoca 24 per la gara con il Cosenza. Prima chiamata per Cacciatore… - tabellamercatob : Dopo la sosta per le #Nazionali domani riprende la #SerieB con la 12^ di ritorno Si riparte da questa classifica… -