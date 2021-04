Comincia la carriera di allenatore di Daniel Agger. L’ex Liverpool parte dalla seconda divisione danese (Di giovedì 1 aprile 2021) L’ex difensore centrale del Liverpool, Daniel Agger, inizia ad allenare. Il 36enne, come si apprende dalla stessa società, ha firmato un contratto per la prossima stagione con il club della seconda divisione danese HB Koge. Agger aveva concluso la carriera da giocatore nel 2016 al Bronby e dopo cinque anni ripartirà proprio dalla sua Danimarca. Daniel Agger og Lars Jacobsen er ny trænerduo i HB Køge https://t.co/B5RqBUWeoj — HB KØGE (@hbkogedk) March 31, 2021 Foto: Twitter ufficiale Hb Koge L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021)difensore centrale del, inizia ad allenare. Il 36enne, come si apprendestessa società, ha firmato un contratto per la prossima stagione con il club dellaHB Koge.aveva concluso lada giocatore nel 2016 al Bronby e dopo cinque anni ripartirà propriosua Danimarca.og Lars Jacobsen er ny trænerduo i HB Køge https://t.co/B5RqBUWeoj — HB KØGE (@hbkogedk) March 31, 2021 Foto: Twitter ufficiale Hb Koge L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

