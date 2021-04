Calcio | Sassuolo | Ayhan positivo al Covid

(Di giovedì 1 aprile 2021), 1 apr. - (Adnkronos) - Il difensore delKaan, impegnato nei giorni scorsi con la Turchia nelle gare di qualificazione ai Mondiali del 2022, è risultatoal-19 dopo l'ultimo giro di tamponi effettuati nel ritiro della sua Nazionale., asintomatico, sta già seguendo le procedure previste dal protocollo e sicuramente non sarà a disposizione di Roberto De Zerbi per la prossima partita dei neroverdi contro la Roma, in programma sabato 3 aprile al Mapei Stadium.

Prosegue con difficoltà la preparazione della Roma alla gara con il. I nazionali rientrati oggi (Spinazzola, Mancini, El Shaarawy, Pellegrini e Dzeko) hanno fatto il tampone e sono stati precauzionalmente isolati per via dei 4 casi di Covid nello staff dell'...L'ex centrocampista delcontro la Lituania ha invece marcato la rete del vantaggio azzurro, facendo ben sperare i tifosi nerazzurri per un ritorno alle prestazioni di alto livello della ...Sassuolo, 1 apr. - (Adnkronos) - Il difensore del Sassuolo Kaan Ayhan, impegnato nei giorni scorsi con la Turchia nelle gare di qualificazione ai ...La società neroverde comunica la positività del difensore turco aggregato al gruppo della sua rappresentativa nazionale RISCHI. I viaggi delle nazionali espongono non poco i giocatori a dei rischi. Qu ...