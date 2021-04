Calcio | festa a casa di Weston McKennie | multati anche Paulo Dybala e Arthur

(Di giovedì 1 aprile 2021) La Juventus non sta attraversando un periodo facile, in campo, mafuori, con i Carabinieri che ieri sera sono entrati indi, tesserato dei bianconeri, cogliendo il nazionale americano a cena con due compagni di squadra. Adi, infatti, c’erano, male rispettive fidanzate ed altri amici, violando le norme anti-covid. I tre giocatori sono stati, insieme a tutti gli altri presenti, una decina in tutto, che probabilmente hanno attirato l’attenzione dei vicini. Insomma, per i bianconeri il periodo è tutt’altro che roseo, e la prossima sfida di campionato sembra sempre più l’ultima possibilità per rincorrere il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Coronavirus, festa a casa di McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, multato con Dybala… - fanpage : ULTIM'ORA - I giocatori della Juve violano le norme anti Covid. - fanpage : Si mette male per i calciatori bianconeri che hanno preso parte alla festa contro le norme anti Covid organizzata d… - iISud24 : Covid-19, l’autogol dello juventino McKennie: festa vietata in casa. Multato insieme ad Arthur e Dybala #1Aprile… - Bianca34874951 : RT @Agenzia_Ansa: Coronavirus, festa a casa di McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, multato con Dybala e Arth… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio festa

Bologna - Inter: probabili formazioni e statistiche Serie A Juve:a casa McKennie con Dybala e Arthur. Tutti multati 4 ORE FA Serie A Bologna - Inter: probabili formazioni e statistiche 5 ORE ...Nella serata di mercoledì le forze dell'ordine sono intervenute nell'abitazione di Weston McKennie a Torino per interrompere una cena privata con musica ad alto volume . Nella villa in collina del ...Gli ultimi due episodi, disponibili anche in streaming su NOW TV, racconteranno l'intervista di Ilary su Spalletti, la festa per i 40 anni di Totti e il suo storico addio al calcio. Nel campionato ...La Juventus non sta attraversando un periodo facile, in campo, ma anche fuori, con i Carabinieri che ieri sera sono entrati in casa di Weston McKennie, tesserato dei bianconeri, cogliendo il nazionale ...