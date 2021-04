Assegno unico, 250 euro a figlio dal mese di luglio. Ecco a chi spetta e come funziona (Di giovedì 1 aprile 2021) La promessa sono i 200-250 euro al mese a figlio a partire da luglio indicati dal presidente del Consiglio Mario Draghi . I fondi a disposizione sono 20 miliardi tra fondi degli aiuti pre-esistenti e nuovi... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 1 aprile 2021) La promessa sono i 200-250ala partire daindicati dal presidente del Consiglio Mario Draghi . I fondi a disposizione sono 20 miliardi tra fondi degli aiuti pre-esistenti e nuovi...

Advertising

elenabonetti : Oggi abbiamo vissuto un momento storico per il nostro Paese. L'assegno unico e universale è stato approvato all'una… - matteorenzi : La mia dichiarazione di voto in Senato sull’assegno unico e universale - ItaliaViva : Tutto è nato qui, fra i riformisti della Leopolda. Con l'approvazione dell'assegno unico e universale abbiamo fatto… - Floriodv : RT @R_Albanesi: Assegno di 250 euro per i figli. La solita truffa? Tutti esultano: si finge di dare di più per dare di meno? - Maternitait : Assegno unico per i figli: tutto quello che c'è da sapere - -