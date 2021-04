Armie Hammer sarà sostituito da Dan Stevens nella serie Gaslit

(Di giovedì 1 aprile 2021)non reciteràe a sostituirlo nel progettoDan, che farà parte del cast guidato da Julia Roberts e Sean Penn.non reciterà, prodotta per Starz, e al suo posto ciDan. L'attore britannico affiancherà quindi le star del progetto Julia Roberts e Sean Penn sul set dellache racconterà gli eventi legati al caso Watergate. Dan, in passato star di Downton Abbey e Legion, avrà il ruolo di un Consigliere della Casa Bianca alle prese con la propria ambizione e le difficoltà nel capire se può mentire per proteggere il Presidente ...

New entry nel cast di Gaslit, la serie sul Watergate interpretata da Sean Penn e Julia Roberts. Si tratta di Dan Stevens, volto storico di Downton Abbey, che prende il posto...FINAL PORTRAIT di Stanley Tucci Nel 1964, in un viaggio a Parigi, lo scrittore americano James Lord () incontra l'amico Alberto Giacometti (Geoffrey Rush), che gli chiede di posare per ...Sarà la star di Downton Abbey Dan Steven a sostituire Armie Hammer in Gaslit, serie drammatica di Starz. Sarà l’attore inglese Dan Stevens a sostituire Armie Ammer in Gaslit, serie TV drammatica antol ...Sarà Dan Stevens a sostituire Armie Hammer nel cast di Gaslit, la serie prodotta da Starz con protagonisti Julia Roberts e Sean Penn. Sam Esmail ha sviluppato il nuovo progetto televisivo ispirandosi ...