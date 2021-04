Agnello: via Formia, a breve lavori per realizzazione fogna (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – “Proseguono i lavori di riempimento delle cavita’ sotterranee di via Formia, Municipio V, propedeutiche alla realizzazione della rete fognaria attesa da piu’ di 60 anni dai cittadini di zona.” “Gli interventi, rallentati da una variante di progetto necessaria al corretto completamento dei lavori, saranno ultimati salvo imprevisti entro i primi di maggio e si concluderanno con il collaudo delle opere, indispensabile per la consegna dei lavori ad Acea Ato/2 e il successivo iter di cantierizzazione e di approvvigionamento dei materiali della ditta aggiudicatrice che durera’ all’incirca 60 giorni”. Lo dichiara, in una nota stampa, il presidente della Commissione lavori Pubblici di Roma Capitale Alessandra Agnello. “Molto importante, come evidenziato ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – “Proseguono idi riempimento delle cavita’ sotterranee di via, Municipio V, propedeutiche alladella reteria attesa da piu’ di 60 anni dai cittadini di zona.” “Gli interventi, rallentati da una variante di progetto necessaria al corretto completamento dei, saranno ultimati salvo imprevisti entro i primi di maggio e si concluderanno con il collaudo delle opere, indispensabile per la consegna deiad Acea Ato/2 e il successivo iter di cantierizzazione e di approvvigionamento dei materiali della ditta aggiudicatrice che durera’ all’incirca 60 giorni”. Lo dichiara, in una nota stampa, il presidente della CommissionePubblici di Roma Capitale Alessandra. “Molto importante, come evidenziato ...

