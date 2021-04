65enne muore schiacciato dal suo trattore nel teramano

(Di giovedì 1 aprile 2021) Teramo - Ancora un tragico incidente agricolo nel, ieri nella frazione Camerale di Tossicia ha perso la vita undel posto, operaio di un'azienda di Montorio. L'uomo che stava lavorando il suo terreno con un, per motivi in via di accertamento, è stato travolto dalle ruote del mezzo. Sul posto dopo l'allarme sono prontamente intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, ma per ilnon c'è stato altro da fare che costatarne il decesso. Nelquesto è già il secondo decesso, del 2021, dovuto ad un incidente con un mezzo agricolo. leggi tutto

Ancora un tragico incidente agricolo nel teramano, ieri nella frazione Camerale di Tossicia ha perso la vita un 65enne del posto, operaio di un'azienda di Montorio. L'uomo che stava lavorando il suo ...Teramo. Stava lavorando in campagna con il trattore, in contrada Camerale di Tossicia, nel teramano, quando ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Vittima dell'incidente Aldo ...