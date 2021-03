Vaccini | ora basta il domicilio | ma aprile ancora a rilento In campo anche biologi e ostetriche

Advertising

Antonio_Tajani : Vittoria di FI. Si faranno i vaccini nelle farmacie. Ora un'accelerazione nella lotta al #COVID. I cittadini, in pa… - fattoquotidiano : IL PIANO VACCINI DELLE REGIONI Lo staff del governatore della Toscana Eugenio Giani ora dice che “entro il 25 apri… - Antonio_Tajani : Sui #vaccini nelle #farmacie passa la linea di @forza_italia. Sarà più facile vaccinare i cittadini. Soprattutto an… - ViterboPpe : RT @Antonio_Tajani: Sui #vaccini nelle #farmacie passa la linea di @forza_italia. Sarà più facile vaccinare i cittadini. Soprattutto anzian… - Lux97335459 : RT @LucillaMasini: ULTIM'ORA Gatto cammina sulla tastiera della Moratti e invia correttamente gli sms per convocare gli anziani alle vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini ora

Regione Emilia Romagna

...i dati suisiano "aperti e pubblici su un portale consultabile da tutti" e chiede un aggiornamento settimanale al presidente della commissione Salute Emanuele Monti (Lega), da cui perha ...... continuando il dialogo divertente ha aggiunto: "Adesso, però, li vanno a cercare i fuori onda,... Alberto Matano e iAlberto Matano, insieme quasi tutta la popolazione, si augura che a ...Ora bisogna continuare a stare attentissimi ... Come ho già detto a luglio saremo in tanti ad essere vaccinati ma non dovremo compiere gli stessi errori della stagione estiva dello scorso ...ROMA Mentre la Germania discute se limitare l'uso del vaccino AstraZeneca solo agli ultrasessantenni, la multinazionale anglo-svedese annuncia d'aver cambiato nome al proprio farmaco anti Covid-19 che ...