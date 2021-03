Ufficiale il rinvio di Cremonese-Empoli (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alla fine è arrivata la notizia che nessun amante del pallone vorrebbe sentire, specie in un periodo così complicato. E’ , match della trentunesima giornata della Serie B. La gara si sarebbe dovuta giocare venerdì 2 aprile alle ore 18,00. , quale è la situazione? Le autorità competenti dell’azienda USL Toscana Centro hanno disposto la sospensione delle attività della prima squadra. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati posti in quarantena. Oltre al danno però c’anche la beffa per i toscani. Perchè pochi giorni dopo la gara con i lombardi gli azzurri avrebbero dovuto giocare anche lunedì contro il Chievo. Data la sospensione delle attività adesso la dirigenza dovrà chiedere il rinvio di entrambe le gare. Il tutto arriva nel periodo più complicato per i toscani, che si stavano per giocare un’importante fetta di stagione proprio con queste due gare. Ora ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) Alla fine è arrivata la notizia che nessun amante del pallone vorrebbe sentire, specie in un periodo così complicato. E’ , match della trentunesima giornata della Serie B. La gara si sarebbe dovuta giocare venerdì 2 aprile alle ore 18,00. , quale è la situazione? Le autorità competenti dell’azienda USL Toscana Centro hanno disposto la sospensione delle attività della prima squadra. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati posti in quarantena. Oltre al danno però c’anche la beffa per i toscani. Perchè pochi giorni dopo la gara con i lombardi gli azzurri avrebbero dovuto giocare anche lunedì contro il Chievo. Data la sospensione delle attività adesso la dirigenza dovrà chiedere ildi entrambe le gare. Il tutto arriva nel periodo più complicato per i toscani, che si stavano per giocare un’importante fetta di stagione proprio con queste due gare. Ora ...

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale rinvio Empoli, peggiora situazione Covid e l'Asl ferma gli allenamenti fino al 7 aprile ... con il club del tecnico Dionisi che si è visto costretto a chiedere alla Lega B il rinvio delle gare del 2 e 5 aprile, rispettivamente contro Cremonese e Chievo . Il comunicato ufficiale dell'Empoli ...

Covid, ufficiale il rinvio di Foggia-Monopoli

Ufficiale il rinvio di Cremonese-Empoli, gara valida per la trentunesima giornata di Serie B. Leggi il comunicato dell'Empoli.

