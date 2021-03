“Tocca a loro”. Temptation Island, sganciata la bomba sulla prossima edizione. I commenti fioccano già (Di mercoledì 31 marzo 2021) La voce è ormai sicura. Alessia Marcuzzi non sarà al timone di Temptation Island affidata invece a Filippo Bisciglia. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi guidato da Alfonso Signorini. Dietro alla scelta di Bisciglia non ci sarebbe una bocciatura della Marcuzzi impegnata sul palcoscenico di un altro programma gettonatissimo ovvero Le Iene su Italia 1 in coppia con Nicola Savino e vicina al timone de Scherzi a Parte 2021. Intanto è partito il toto nome per le coppie. Tra alcuni dettagli da definire, è stata Raffaella Mennoia ad aver informato tutto sull’inizio dei provini. Rumor non fanno che portare alto i nomi di Alessio Guidi e Stephanie Bellarte de La Pupa e il Secchione e Viceversa, ma anche quelli Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Per Zenga non sarebbe la prima volta visto che è stato già il concorrente in gara per ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) La voce è ormai sicura. Alessia Marcuzzi non sarà al timone diaffidata invece a Filippo Bisciglia. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi guidato da Alfonso Signorini. Dietro alla scelta di Bisciglia non ci sarebbe una bocciatura della Marcuzzi impegnata sul palcoscenico di un altro programma gettonatissimo ovvero Le Iene su Italia 1 in coppia con Nicola Savino e vicina al timone de Scherzi a Parte 2021. Intanto è partito il toto nome per le coppie. Tra alcuni dettagli da definire, è stata Raffaella Mennoia ad aver informato tutto sull’inizio dei provini. Rumor non fanno che portare alto i nomi di Alessio Guidi e Stephanie Bellarte de La Pupa e il Secchione e Viceversa, ma anche quelli Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Per Zenga non sarebbe la prima volta visto che è stato già il concorrente in gara per ...

