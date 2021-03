Prova a strangolare la sua fidanzata | donna interviene e lo mette ko

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 31 marzo 2021) South Carolina, Stati Unito. Una, con calci e pugni, atterra un uomo che stavando ala suadurante una partita di bowling. Le forze dell’ordine sono poi intervenute ma prima dell’arresto, l’uomo è stato condotto da un oculista per accertarsi delle condizioni del suo occhio sinistro, completamente tumefatto e livido, tanto da non poterlo aprire. A riferirlo l’emittente WCBD. Pano Micheal Dupree, avvocato 58enne, non è nuovo a gesti violenti e più volte ha avuto problemi con la legge: nel 2013 è stato arrestato per condotta aggressiva, per resistenza all’arresto e disturbo alla quiete pubblica, dopo una lite con un tale nello Utah. Fu poi rilasciato su cauzione. Benché risulti paradossale, sempre secondo la succitata emittente, Dupree è un avvocato specializzato in ...