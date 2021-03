New York, aumentano aggressioni contro persone di origine asiatica. In un video un uomo colpisce una donna in strada a Manhattan (Di mercoledì 31 marzo 2021) A New York la polizia è al lavoro su una serie di aggressioni razziste contro le persone di origine asiatica. Da settimane i casi sono in aumento In uno degli ultimi una donna di 65 anni è stata scaraventata a terra da un uomo di grossa corporatura e poi colpita sul viso con diversi calci. Le scene di violenza sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza piazzate su una strada nella West Side di Manhattan, mentre alcune guardie addette alla sicurezza di un edificio stavano a guardare. La donna è stata ricoverata in ospedale e ha subito la frattura del bacino. Sul caso sta indagando il reparto dedicato ai crimini d’odio della polizia di New York. Da quando è iniziata la pandemia, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) A Newla polizia è al lavoro su una serie dirazzisteledi. Da settimane i casi sono in aumento In uno degli ultimi unadi 65 anni è stata scaraventata a terra da undi grossa corporatura e poi colpita sul viso con diversi calci. Le scene di violenza sono state riprese dalle telecamere di sorveglianza piazzate su unanella West Side di, mentre alcune guardie addette alla sicurezza di un edificio stavano a guardare. Laè stata ricoverata in ospedale e ha subito la frattura del bacino. Sul caso sta indagando il reparto dedicato ai crimini d’odio della polizia di New. Da quando è iniziata la pandemia, ...

Advertising

riotta : Dal 30 marzo a New York tutti vaccinati dai 30 anni in su. Ripeto 'trenta' non 'ottanta'. - riotta : Dal 6 aprile a New York tutti vaccinati dai 16 anni in su. Ripeto: 'Sedici' non 'Ottanta'. #COVID19 - LaStampa : Covid, da domani New York vaccina i trentenni. Dal 6 aprile tocca agli over 16 - Haiels : New york. Hanno fatto i cerchi sul prato così che la gente mantenga il distanziamento - CristianoGuarco : Warrior 2: la serie di Bruce Lee è la Gangs of New York della tv -

Ultime Notizie dalla rete : New York Kirsten Dunst incinta del secondo figlio: pancione da copertina A settembre, la coppia aveva parlato al New York Times della loro relazione: 'Sapevo che sarebbe stata la donna della mia vita', aveva raccontato l'attore. TI POTREBBE INTERESSARE:

'Vaccino, ecco perché dico di no': parla un luminare italiano in Florida ... ha completato la specializzazione di tre anni in Medicina Interna al New York Medical College, ed è correntemente specializzato in Medicina Interna con due Boards di specializzazione. Attualmente ...

Usa: donna asiatica di 65 anni aggredita in centro a New York, video shock Rai News New York legalizza la marijuana a scopo ricreativo: “Il proibizionismo ha fallito” Lo Stato di New York ha adottato una legge che legalizza l’uso della marijuana a scopo ricreativo. Il provvedimento stabilisce che gli adulti di almeno 21 anni possano acquistare cannabis e coltivarne ...

Game of Thrones diventa anche un spettacolo di Broadway Lo spettacolo debutterà nel 2023 ed è già previsto, oltre che a New York, anche nel West End di Londra e in Australia. La nuova avventura si aggiunge ai numerosi impegni già presi da George R. R.

A settembre, la coppia aveva parlato alTimes della loro relazione: 'Sapevo che sarebbe stata la donna della mia vita', aveva raccontato l'attore. TI POTREBBE INTERESSARE:... ha completato la specializzazione di tre anni in Medicina Interna alMedical College, ed è correntemente specializzato in Medicina Interna con due Boards di specializzazione. Attualmente ...Lo Stato di New York ha adottato una legge che legalizza l’uso della marijuana a scopo ricreativo. Il provvedimento stabilisce che gli adulti di almeno 21 anni possano acquistare cannabis e coltivarne ...Lo spettacolo debutterà nel 2023 ed è già previsto, oltre che a New York, anche nel West End di Londra e in Australia. La nuova avventura si aggiunge ai numerosi impegni già presi da George R. R.