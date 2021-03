Netflix punta al Green e ci da una triste profezia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Netflix più verde, punta a ridurre emissioni produzione film e ci dice che sarà sempre più raro andare al cinema Il colosso della tv in streaming punta a vietare l’uso di generatori diesel dai set dei suoi film e usare più tecniche di produzione virtuale dopo aver rilevato che più della metà delle emissioni della società arriva proprio dalla produzione di film. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che una produzione più verde di film include l’uso di batterie e trasporti elettrici, la riduzione dei viaggi e l’introduzione di più luci LED. Ma non è tutto. Ted Sarandos, co-CEO della piattaforma, ipotizza lo scenario dell’intrattenimento dopo la pandemia. Il ritorno in sala potrebbe non essere così scontato. Almeno non come abitudine. Si tratta della triste profezia di Ted Sarandos, ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 31 marzo 2021)più verde,a ridurre emissioni produzione film e ci dice che sarà sempre più raro andare al cinema Il colosso della tv in streaminga vietare l’uso di generatori diesel dai set dei suoi film e usare più tecniche di produzione virtuale dopo aver rilevato che più della metà delle emissioni della società arriva proprio dalla produzione di film. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che una produzione più verde di film include l’uso di batterie e trasporti elettrici, la riduzione dei viaggi e l’introduzione di più luci LED. Ma non è tutto. Ted Sarandos, co-CEO della piattaforma, ipotizza lo scenario dell’intrattenimento dopo la pandemia. Il ritorno in sala potrebbe non essere così scontato. Almeno non come abitudine. Si tratta delladi Ted Sarandos, ...

