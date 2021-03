Meteo, caldo anomalo in tutta Italia: temperature sopra i 26 gradi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le principali previsioni Meteo per mercoledì 31 marzo indicano una forte azione, quasi prevelente, dell’anticiclone che determina cielo sereno o poco nuvoloso con caldo anomolo al di sopra delle medie stagionali. Sono previste punte oltre i 26 gradi. Vediamo tutti i dettagli attraverso i bollettini ufficiali di Protezione Civile ed Aeronautica Militare Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile di martedì 30 marzo valido per tutto mercoledì 31 marzo segnala un’allerta Meteo di livello giallo in Puglia , nella zona del Basso Fortore, per rischio idraulico. L’allerta è legata all’anomalo deflusso della diga di Occhito l’invaso artificiale che segna il confine tra il Molise e la Puglia. Il resto della cartina dell’Italia ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Le principali previsioniper mercoledì 31 marzo indicano una forte azione, quasi prevelente, dell’anticiclone che determina cielo sereno o poco nuvoloso conanomolo al didelle medie stagionali. Sono previste punte oltre i 26. Vediamo tutti i dettagli attraverso i bollettini ufficiali di Protezione Civile ed Aeronautica Militare Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile di martedì 30 marzo valido per tutto mercoledì 31 marzo segnala un’allertadi livello giallo in Puglia , nella zona del Basso Fortore, per rischio idraulico. L’allerta è legata all’deflusso della diga di Occhito l’invaso artificiale che segna il confine tra il Molise e la Puglia. Il resto della cartina dell’...

