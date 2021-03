Massimo Cacciari: Oggi le capigruppo solo immagine senza un progetto (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Bisognerà vedere se seguirà qualcosa di concreto”, dice Oggi Massimo Cacciari. “E’ semplicemente ridicolo che, nella composizione del Governo, si siano dimenticati delle donne come ministre. E che poi, quando se ne sono accorti, abbiano pensato di rimediare con le nomine a sottosegretarie”, conclude Cacciari. Massimo Cacciari le vede Oggi solo come una immagine o c’è Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Bisognerà vedere se seguirà qualcosa di concreto”, dice. “E’ semplicemente ridicolo che, nella composizione del Governo, si siano dimenticati delle donne come ministre. E che poi, quando se ne sono accorti, abbiano pensato di rimediare con le nomine a sottosegretarie”, concludele vedecome unao c’è

