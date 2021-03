Leonardo seconda puntata in replica

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Cerchi ladelladi? Ecco come vedere la serie evento con Aidan Turner in onda dal 23 marzo 2021! Tvserial.it.

AmiciUfficiale : Dopo l'eliminazione nella seconda puntata del Serale, Leonardo saluta tutti i compagni e chiede di poter stare qual… - rtl1025 : Luca Bernabei in diretta a RTL 102.5, Radio Zeta, Radiofreccia e RTL 102.5 NEWS annuncia in esclusiva: “Ci sarà una… - IlContiAndrea : Luca Bernabei, Amministratore delegato della Lux Vide, a RTL 102.5: “Ci sarà una seconda stagione di #Leonardo. Vor… - sonounauror : RT @_valsslife: SECONDA STAGIONE DI LEONARDO CONFERMATA E ANCHE STAVOLTA ABBIAMO VINTO - xfedeless : RT @_valsslife: SECONDA STAGIONE DI LEONARDO CONFERMATA E ANCHE STAVOLTA ABBIAMO VINTO -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo seconda

...gli concede unaopportunità, viene avvelenato il suo giovane successore, Giangaleazzo Sforza. E prima di lui il comandante Sanseverino accoltella durante uno spettacolo progettato da......a Francesco Storani della Nike Fermo che ha superato la prima sera l'amico di palestra... lussazione della spalla, che ha tolto di gara l'avversario allaripresa. Nei 75 kg Francesco ...Cerchi la seconda puntata di Leonardo in replica? Dopo il fortunato esordio dello scorso 23 marzo con ben sette milioni di spettatori, la serie evento con Aidan Turner torna martedì 30 marzo 2021 in ...Ascolti tv 30 marzo 2021: dati auditel seconda puntata fiction Leonardo, film Ti presento Sofia A tenere banco ieri sera, martedì 30 marzo, in tv sono ...