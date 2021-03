I vini da mettere in tavola a Pasqua

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 31 marzo 2021) «con chi vuoi», non sarà proprio possibile. Ma nulla ci impedisce di trattarci bene a. Anzi. Ecco allora qualche suggerimento dicapaci di esprimere al meglio i loro territori di provenienza. Un viaggio virtuale e saporito lungo la penisola italiana da gustare durante i giorni di festa. Il cugino austriaco L'Abbazia di Novacella nella sua linea dibattezzata Praepositus include un magnifico vino di Grüner Veltliner in purezza. Un vitigno tra i più diffusi in Austria e dal quale si ottengono talvolta notevolibianchi, freschi e insieme vigorosi, con finale persistente. L’Abbazia lo coltiva tra i 650 e i 700 mt di altitudine in Alto Adige e più precisamente nella Valle Isarco. Il suo vino ha una piacevolissima aromaticità, note speziate e una avvolgente ...