Google Maps ora ci guiderà anche al chiuso grazie alla realtà aumentata (Di mercoledì 31 marzo 2021) Google ha annunciato diverse nuove funzionalità in arrivo sull'applicazione Google Maps. Tra queste, una delle caratteristiche più interessanti riguarda la possibilità di aiutare gli utenti a orientarsi all'interno di spazi chiusi, come ad esempio aeroporti, centri commerciali e stazioni ferroviarie, utilizzando la realtà aumentata. La nuova funzione di Google Maps, chiamata Live View AR, sovrappone infatti le guide digitali al mondo reale, al fine di fornire indicazioni stradali mentre osserviamo ciò che ci sta attorno attraverso il display dello smartphone. Quindi, se ci si trova in un aeroporto, cercheremo i nostri punti di interesse su Google Maps e i marcatori ci guideranno con frecce e altri indicatori digitali ...

