Gli ho fatto fare una pi*** De Grenet in panico | esce dal Gf Vip e scopre tutto | telecamera nascosta | è sconvolta

Una brutta sorpresa per Samantha De Grenet, che al ritorno dal Grande Fratello Vip è stata vittima di uno scherzo de Le Iene. Nella puntata del 31 marzo il programma di Italia Uno ha mandato in onda la gag organizzata da Nicolò De Devitiis e Riccardo Messa con la complicità del figlio della conduttrice, Brando. Le Iene hanno giocato sul carattere della De Grenet, descritta dal figlio come "apprensivo" nei suoi confronti. Così le hanno fatto credere che nei tre mesi in cui era nella casa più spiata d'Italia Brando avesse stretto amicizia con il "Brasiliano", nome d'arte di Massimiliano Minnocci diventato famoso sui social dopo uno scontro con la Polizia. Una vita che lui stesso ha ammesso essersi lasciato alle spalle, diventando un influencer che dispensa consigli soprattutto agli adolescenti.

