Fabrizio Corona, dal carcere è appena arrivata la notizia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Torna ad aggiornare circa le condizioni di Fabrizio Corona l'avvocato Ivano Chiesa. In un'intervista rilasciata in esclusiva a Telelombardia, in onda stasera mercoledì 31 marzo dalle 20.30, il legale ha spiegato che Corona "sta psicologicamente male", mentre "da un punto di vista fisico finalmente mi ha ascoltato perché gli ho detto: Fabrizio ho bisogno di te, altrimenti in quelle condizioni fisiche lì non mi aiuti e invece dobbiamo continuare una battaglia giudiziaria, dobbiamo andare fino in fondo. E quindi mi ha ascoltato e ha ricominciato a mangiare qualcosa". L'avvocato di Corona: Ha terminato lo sciopero della fame L'avvocato, incalzato quindi dalle domande, ha dichiarato che Corona ha terminato lo sciopero della fame, trovandolo più in forma ed essendo "molto contento ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 31 marzo 2021) Torna ad aggiornare circa le condizioni dil'avvocato Ivano Chiesa. In un'intervista rilasciata in esclusiva a Telelombardia, in onda stasera mercoledì 31 marzo dalle 20.30, il legale ha spiegato che"sta psicologicamente male", mentre "da un punto di vista fisico finalmente mi ha ascoltato perché gli ho detto:ho bisogno di te, altrimenti in quelle condizioni fisiche lì non mi aiuti e invece dobbiamo continuare una battaglia giudiziaria, dobbiamo andare fino in fondo. E quindi mi ha ascoltato e ha ricominciato a mangiare qualcosa". L'avvocato di: Ha terminato lo sciopero della fame L'avvocato, incalzato quindi dalle domande, ha dichiarato cheha terminato lo sciopero della fame, trovandolo più in forma ed essendo "molto contento ...

Advertising

giullavedicovte : Tutti gli autolesionisti che fanno atti del genere si coprono per nascondere o tagli, Fabrizio Corona no, lui lo fa… - klosed22 : @Emanuela_Corda una curiosità come e perché un un interpellanza parlamentare per un delinquente come Fabrizio Coron… - pomeriggio5 : A #Pomeriggio5, tutti gli aggiornamenti sul caso Fabrizio Corona dopo l'appello della madre a Live #noneladurso - cilllit : Me lo tatuerò sul petto tipo Fabrizio Corona - pomeriggio5 : ?? ULTIM'ORA Fabrizio Corona ha interrotto lo sciopero della fame! #Pomeriggio5 -