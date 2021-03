Fabio Capello | “Il calcio italiano deve cambiare atteggiamento”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Intervistato da Il Mattino,fa il punto sule non solo: “Ilè cambiato perché le risorse sono poche e quando mancano, come negli ultimi tempi, un posto nella Champions è fondamentale spesso per il progetto stesso. Basta prendervi parte e si va meglio”. Poi, incalzato sulle fatica delad imporsi in Europa,spiega: “Dobbiamoperché in Italia è consentito un modo di giocare che in Champions League non va bene. Gli arbitri fischiano continuamente, basta che uno si butti, o venga solo sfiorato e urli che chi lo ha toccato viene punito. Da noi da tempo ilha smesso di essere uno sport di contatto”, chiude l’ex tecnico ...