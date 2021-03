Dynasty Warriors | il film live action è incredibilmente simile al gioco – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Forse non tutti sanno chesta per avere anche unufficiale, con attori in carne e ossa, che èal..ha ora anche un, una produzione prettamente orientale e dedicata al mercato cinese, almeno per il momento, che tuttavia sembra riuscire a cogliere in pieno lo spirito della serie ed essereai giochi, riproponendo sul grande schermo le scene tipiche della serie musou di Omega Force e Koei Tecmo. Ildiè previsto arrivare il 30 aprile 2021 in Cina e ...