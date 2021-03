Documentario MotoGP, iniziano le riprese e sarà in stile “Drive To Survive” (Di mercoledì 31 marzo 2021) La MotoGP vuole stare al passo con la Formula Uno, prendendo spunto non solo in fatto di aerodinamica e organizzazione del lavoro di sviluppo. Il successo del Documentario “Drive To Survive”, che racconta il dietro le quinte dei weekend di gara della F1, non è passato inosservato dalla Dorna. La società che detiene i diritti del Motomondiale, incoraggiata dagli ascolti della serie tv realizzata da Netflix in collaborazione con F1 (sempre in vetta nelle classifiche della piattaforma di streaming), si è già organizzata per produrre qualcosa di simile, ma dedicato alla “F1 delle due ruote”. Nella tappa inaugurale della MotoGP in Qatar, infatti, una troupe cinematografica era sul posto per le prime riprese. Amazon e MotoGP vicini all’accordo per il nuovo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lavuole stare al passo con la Formula Uno, prendendo spunto non solo in fatto di aerodinamica e organizzazione del lavoro di sviluppo. Il successo delTo”, che racconta il dietro le quinte dei weekend di gara della F1, non è passato inosservato dalla Dorna. La società che detiene i diritti del Motomondiale, incoraggiata dagli ascolti della serie tv realizzata da Netflix in collaborazione con F1 (sempre in vetta nelle classifiche della piattaforma di streaming), si è già organizzata per produrre qualcosa di simile, ma dedicato alla “F1 delle due ruote”. Nella tappa inaugurale dellain Qatar, infatti, una troupe cinematografica era sul posto per le prime. Amazon evicini all’accordo per il nuovo ...

