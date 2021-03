Covid: bozza dl, visite a parenti e amici solo in arancione, no in zona rossa fino a 30/4 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - visite a parenti e amici fino al 30 aprile banditi in zona rossa. Superata la Pasqua, quando saranno concesse in deroga a due persone con minori under 14 al seguito, si torna a vietarle. E' quanto prevede la bozza del decreto sul tavolo del Cdm, iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi. Le visite, sempre una sola volta al giorno e sempre in non pià di due persone, saranno invece consentite in zona arancione, all'interno del Comune di residenza. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar. (Adnkronos) -al 30 aprile banditi in. Superata la Pasqua, quando saranno concesse in deroga a due persone con minori under 14 al seguito, si torna a vietarle. E' quanto prevede ladel decreto sul tavolo del Cdm, iniziato da pochi minuti a Palazzo Chigi. Le, sempre una sola volta al giorno e sempre in non pià di due persone, saranno invece consentite in, all'interno del Comune di residenza.

