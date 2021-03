Chi è la nuova Bona Sorte di Avanti un altro: tutto sulla modella Fabrizia Santarelli (Di mercoledì 31 marzo 2021) Avanti un altro è tornato in tv da lunedì 8 marzo 2021, come sempre a partire dalle ore 18.45. Un ritorno importante per il quiz show di Canale 5 che, con questa edizione, festeggia i suoi primi 10 anni. Alla guida del programma la coppia storica di Canale 5 composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel cast una new entry in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico da casa, ovvero la nuova Bona Sorte mora, interpretata dalla bellissima modella Fabrizia Santarelli. Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla sua vita privata e pubblica. Quanti anni ha? Com’è iniziata la sua carriera in Tv? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Da ieri, 30 Marzo 2021, ha esordito ad Avanti un ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 31 marzo 2021)unè tornato in tv da lunedì 8 marzo 2021, come sempre a partire dalle ore 18.45. Un ritorno importante per il quiz show di Canale 5 che, con questa edizione, festeggia i suoi primi 10 anni. Alla guida del programma la coppia storica di Canale 5 composta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel cast una new entry in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico da casa, ovvero lamora, interpretata dalla bellissima. Scopriamo insieme tutte le curiositàsua vita privata e pubblica. Quanti anni ha? Com’è iniziata la sua carriera in Tv? Ecco le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Da ieri, 30 Marzo 2021, ha esordito adun ...

Advertising

RadioItalia : Nel video della sua nuova canzone #Marilù, Achille Lauro ha voluto omaggiare Kurt Cobain e i Nirvana nel celebre co… - TNannicini : Whoever It Takes: è tempo di agire con testa e cuore sinceramente europei, con chi ci sta. L’Italia si faccia senti… - RadioTadino : RT @SkyTG24: La nuova ordinanza del ministro #Speranza, in vigore fino al #6aprile, dispone tampone, isolamento fiduciario per 5 giorni e a… - nuova_venezia : Da giovedì 1 aprile sarà possibile presentare domande per un aiuto economico: chi ne ha diritto e per quali somme - GiodiceMatty_ : @jflvming @_treacherous_13 - La UEFA Nations League, vedi Lega C e, soprattutto, Lega D, funziona molto ed è intrig… -