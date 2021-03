Chi è Awed Simone Paciello? Età, Fidanzata, Altezza Youtuber e Isola (Di mercoledì 31 marzo 2021) Awed, all’anagrafe Simone Paciello, è un noto Youtuber di 24 anni originario di Napoli, divenuto famoso nel 2012 grazie alla sua ironia e alle sue suoi video-reazioni. Ha partecipato a due edizioni di Social Face, reality di Sky e ha recitato nel film Natale al Sud con Massimo Boldi. Awed è un concorrente de L’Isola dei Famosi 2021, ed è il primo Youtuber in assoluto ad approdare in un reality show. Chi è Awed? Nome: Awed Nome Vero: Simone Paciello Segno Zodiacale: Cancro Età: 24 anni Data di nascita: 12 luglio 1996 Luogo di nascita: Napoli Professione: Youtuber Altezza: 187 cm Peso: non disponibile Tatuaggi: nessuno Canale You Tube: ... Leggi su chiecosa (Di mercoledì 31 marzo 2021), all’anagrafe, è un notodi 24 anni originario di Napoli, divenuto famoso nel 2012 grazie alla sua ironia e alle sue suoi video-reazioni. Ha partecipato a due edizioni di Social Face, reality di Sky e ha recitato nel film Natale al Sud con Massimo Boldi.è un concorrente de L’dei Famosi 2021, ed è il primoin assoluto ad approdare in un reality show. Chi è? Nome:Nome Vero:Segno Zodiacale: Cancro Età: 24 anni Data di nascita: 12 luglio 1996 Luogo di nascita: Napoli Professione:: 187 cm Peso: non disponibile Tatuaggi: nessuno Canale You Tube: ...

Advertising

simone_paciello : MI RACCOMANDO DOVETE VOTATE: Chi vuoi salvare! Quindi cliccare sopra AWED! #Isola - AcquavivaMorghy : RT @spilltheteapls2: “C’è gente chi lo segue questo invasato.” Eccomi, dall’alba dei tempi sempre con Awed, @simone_paciello e le sue crisi… - outxsid3 : RT @HSmyeverything_: “ti bastono”, “chi cazzo sei?”, “infame”, “bambino viziato”, “hai gli occhi cattivi”, lo sputo sulla sua foto! Come le… - mispezzo : RT @xrandyhugx: comunque per chi non lo avesse capito,Awed ieri sera ha pianto perché si è commosso a sentire la voce di un suo AMICO e non… - xrandyhugx : RT @giulsesaurita: 'Chi segue Awed è un invasato' Io che lo seguo dal 2017: #isola @simone_paciello -