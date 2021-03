(Di mercoledì 31 marzo 2021)avrebbe acquistato i diritti dicon- Knives out 2 e 3, i filmdacon star Daniel Craig.con- Knives out 2 e 3 sembrano destinati ad arrivare sustarebbe concludendo le trattative per ritornare sul set dei film con star Daniel Craig. Attualmente non sembra esserci ancora la conferma ufficiale, tuttavia Deadline sottolinea che il contratto prevederebbe il pagamento di una cifra intorno ai 400 milioni di dollari, la più alta offerta fino a questo momento dalla piattaforma di streaming. Daniel Craig sarà nuovamente il protagonista dei duecon il ruolo di Benoit Blanc....

Advertising

ilpost : La storia è questa: il 4 aprile 2015 Shiori, giornalista che all’epoca lavorava tra Tokyo e gli Stati Uniti, è a ce… - SkySport : Juve, Pinsoglio: 'Così è nata l'amicizia con Cristiano Ronaldo. E a cena paga sempre lui' - cinemaniaco_fb : ?????????????? Cena con delitto 2 e 3: i sequel diretti da Rian Johnson sarebbero stati acquistati da Netflix… - donatel16745680 : @Nananni98 @prelemi37299591 Io pure visto che a cena ho litigato con mio marito e ho fatto il paragone che lo vorrei come pier?? - UniMoviesBlog : L'inatteso successo ottenuto da #CenaconDelitto - #KnivesOut, film diretto da #RianJohnson nel 2019, produrrà non u… -

Ultime Notizie dalla rete : Cena con

Universal Movies

... non in tribunale - la vecchia conoscenza che cinque anni prima, durante unaa due a Cannes, ... Brion l'aveva "molestata sessualmente e ripetutamente, in un quadro professionale"quelle parole ...... analizzare, osservare e valutaresincerità e consapevolezza. C'è una piccola regola d'oro che, ... le attività quotidiane (per esempio fare la lavatrice e poi stendere; preparare lae poi ...L’inatteso successo ottenuto da Cena con Delitto – Knives Out, film diretto da Rian Johnson nel 2019, produrrà non uno, ma bensì due sequel. Capace di incassare la bellezza di 300 milioni di dollari ...Il successo del giallo di Rian Johnson del 2019 ha scatenato una guerra per conquistare i prossimi due seguiti di Cena con delitto - Knives Out. Netflix ha fatto la migliore offerta e se li è ...