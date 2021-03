Advertising

CorriereCitta : Vaccini, Cirio “Meno fogli e più fiale” - infoitsport : Vaccini, Cirio in missione a Roma: “Chiederò a Figliuolo più fiale e meno fogli” - LaPresse_news : Vaccini, #Cirio in missione a Roma: “Chiederò a #Figliuolo più fiale e meno fogli” - Alberto_Cirio : ???? Nelle nostre farmacie è in corso con il supporto di @FederfarmaITA Piemonte la consegna dei vaccini che i medici… - Rosanna19957383 : @ellamari53 @Alberto_Cirio perché? Gli altri vaccini sono meno efficaci? -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Cirio

... Gallo (PD): 'ci dica se vuole affrontare seriamente il tema senza annunci. Noi siamo disponibili' Comunicato Stampa - Marzo 29, 2021 Palazzo Lascarise i conti che non tornano: in ...... Gallo (PD): 'ci dica se vuole affrontare seriamente il tema senza annunci. Noi siamo disponibili' Comunicato Stampa - Marzo 29, 2021 Palazzo Lascarise i conti che non tornano: in ...'Quella di oggi è ubna giornata d'incontro, ma quello più importante è quello del pomeriggio con il Commissario Figliuolo. Lo incontrerò per presentare quella che è la nostra capacità per quanto rigua ...Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un gruppo di ex infermiere dell'AslCn1. Oltre alla "gabella" da 230 euro da pagare per far parte del collegio, c'è da risolvere il "nodo" dello scudo penale e de ...