Tognazzi: “Il mio Spalletti? Le critiche vanno bene, gli insulti no. I social un problema” (Di martedì 30 marzo 2021) Gianmarco Tognazzi, interprete di Luciano Spalletti in "Speravo de morì prima", la serie tv prodotta da Sky sulla vita di Francesco Totti, ha parlato ai microfoni di Libero delle tante critiche ricevute: "Da romano ero preparato: qualsiasi cosa avessimo fatto o detto, ci sarebbe stata comunque la polemica".Che poi, mi faccia capire: il diretto interessato si è mai lamentato?"Spalletti non si è espresso: non ha rilasciato commenti quando è uscito il libro, al quale si ispira la serie tv, e non l'ha fatto adesso. Anzi, le dirò di più. I fan hanno criticato anche il Totti di Pietro Castellitto che invece è stato lodato dal Capitano. Se i diretti interessati non solo non si lamentano ma apprezzano il prodotto, gli altri cosa parlano a fare?".Lei è stato perfino oggetto di insulti: possibile che il ... Leggi su golssip (Di martedì 30 marzo 2021) Gianmarco, interprete di Lucianoin "Speravo de morì prima", la serie tv prodotta da Sky sulla vita di Francesco Totti, ha parlato ai microfoni di Libero delle tantericevute: "Da romano ero preparato: qualsiasi cosa avessimo fatto o detto, ci sarebbe stata comunque la polemica".Che poi, mi faccia capire: il diretto interessato si è mai lamentato?"non si è espresso: non ha rilasciato commenti quando è uscito il libro, al quale si ispira la serie tv, e non l'ha fatto adesso. Anzi, le dirò di più. I fan hanno criticato anche il Totti di Pietro Castellitto che invece è stato lodato dal Capitano. Se i diretti interessati non solo non si lamentano ma apprezzano il prodotto, gli altri cosa parlano a fare?".Lei è stato perfino oggetto di: possibile che il ...

