“Taras” | ecco il mito in streaming

(Di martedì 30 marzo 2021) “”, opera vincitrice della seconda edizione di “Mousiké et Areté” scritta da Francesco Vitucci e Claudia Lucia Ostuni mercoledì 31 marzo alle 19.00 sarà programmata insu facebook e youtube. Diviso in sei “stanze”, il lavoro ispirato alla figuralogica del fondatore spirituale di Taranto, eseguito e ripreso nella straordinaria cornice della Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, avrà come protagonisti l’Orchestra della Magna Grecia, il L.A. Chorus e il baritono Giuseppe Naviglio diretti dal Maestro Luigi Leo. Diretta, dunque, sulle pagine facebook OrchestraMagnaGrecia, EcosistemaTaranto, L.A. Chorus, BasilicataCircuitoMusicale; su youtube sarà possibile seguire l’evento su Orchestra Magna Grecia, L.A. Chorus e ArcoPu. “Mousiké et Areté”, è un progetto realizzato dall’Orchestra Magna Grecia in collaborazione con ...