Seri problemi Instagram il 30 marzo, non funziona app all’avvio (Di martedì 30 marzo 2021) Si registrano davvero dei Seri problemi Instagram in questo martedì 30 marzo. In particolar modo l’app social non funziona proprio a monte per un discreto numero di utenti che non riescono neanche ad aprire la piattaforma da app. Le anomalie sono dunque particolarmente vistose e non possono certo essere sottovalutate. Le difficoltà attuali sono ben messe in evidenza dal servizio Downdetector che, al momento di questa pubblicazione, conta diverse centinaia di segnalazioni di disservizi. I problemi Instagram di questi minuti interessano sia l’app Android del social che quella per iPhone, senza alcuna discriminante. Al contrario, l’accesso alla piattaforma social da web non sta subendo rallentamenti né manifesta altre tipologie di bug. Per fortuna, oltre i ... Leggi su optimagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Si registrano davvero deiin questo martedì 30. In particolar modo l’app social nonproprio a monte per un discreto numero di utenti che non riescono neanche ad aprire la piattaforma da app. Le anomalie sono dunque particolarmente vistose e non possono certo essere sottovalutate. Le difficoltà attuali sono ben messe in evidenza dal servizio Downdetector che, al momento di questa pubblicazione, conta diverse centinaia di segnalazioni di disservizi. Idi questi minuti interessano sia l’app Android del social che quella per iPhone, senza alcuna discriminante. Al contrario, l’accesso alla piattaforma social da web non sta subendo rallentamenti né manifesta altre tipologie di bug. Per fortuna, oltre i ...

Advertising

GoalItalia : Anche il Galles si arrende, Ramsey resta a casa: 'Problemi più seri del previsto' ? - wordweb81 : Seri problemi #Instagramdown il 30 marzo, non funziona app all'avvio - Simo07827689 : RT @Nico01042014: Ma letta ha capito che il PD sta al governo e che i cittadini si aspettano che il PD lavori per la gente è non per i prop… - monavenusv : la gente ha seri problemi - vikonbass : @faustomamberti Più che altro invece di pensare alla propria squadra. Hanno seri problemi mentali -