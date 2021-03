Seconde case a Pasqua: quali regioni chiudono. Le regole (Di martedì 30 marzo 2021) Pasqua è ormai alle porte, e nonostante la stretta del Governo in prossimità delle festività che prevede tutta l’Italia in Zona Rossa per il 3, 4 e 5 aprile, gli spostamenti verso le “Seconde case” sono consentiti. Tuttavia, alcune regioni si sono mosse autonomamente e, per evitare il rischio di aumento dei contagi a causa di una possibile affluenza in massa, hanno “chiuso i confini”. Le chiusure, nello specifico, riguardano il divieto per i non residenti di raggiungere le Seconde case. quali sono le regioni che hanno chiuso i confini? Le vediamo nel dettaglio. Zona rossa, nuovo decreto Covid: la mappa, tutte le regole e le restrizioni Seconde case: le regole sugli spostamenti Come ... Leggi su leggioggi (Di martedì 30 marzo 2021)è ormai alle porte, e nonostante la stretta del Governo in prossimità delle festività che prevede tutta l’Italia in Zona Rossa per il 3, 4 e 5 aprile, gli spostamenti verso le “” sono consentiti. Tuttavia, alcunesi sono mosse autonomamente e, per evitare il rischio di aumento dei contagi a causa di una possibile affluenza in massa, hanno “chiuso i confini”. Le chiusure, nello specifico, riguardano il divieto per i non residenti di raggiungere lesono leche hanno chiuso i confini? Le vediamo nel dettaglio. Zona rossa, nuovo decreto Covid: la mappa, tutte lee le restrizioni: lesugli spostamenti Come ...

ricpuglisi : Quindi anche l'IMU sulla seconda casa non si paga? - repubblica : Liguria, Pasqua blindata: vietati tutti i trasferimenti nelle seconde case - MediasetTgcom24 : Pasqua blindata in Liguria, Toti:vietato raggiungere seconde case o barche #liguria - IlSacroVate : RT @AuroraFantin: Sì alle seconde case e alle vacanze all'estero. Chi le ha scritte le norme sulla zona rossa a Pasqua, Maria Antonietta? - NormalitaNuova : RT @IlariaBifarini: @GiovanniToti Intanto le seconde case in Liguria sono vietate per Pasqua! Venderò la mia casetta, non meritate i nostri… -