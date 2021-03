Ricevere gli auguri dal proprio vip preferito si può. Basta pagare (Di martedì 30 marzo 2021) Si può domandare a Enrique Arce, per tutti il disastroso Arturito della Casa di carta, di intonare Bella ciao, poi di inviare i suoi saluti a chi decidiamo noi. Per i fanatici di Karate Kid e la serie Cobra Kai, ecco Martin Kove, sullo schermo l'indomito John Kreese, che per una volta si piega, ubbidisce, manda messaggi a comando. Qualcuno ha realizzato il sogno adolescenziale di un'amica, ingaggiando James Van Der Beek, il protagonista di Dawson's Creek, o Ian Zering, il ricciolo Steve di Beverly Hills 90210. Fino a coinvolgere il massiccio David Hasselhoff di Baywatch, il bagnino più famoso di sempre, o Krysten Ritter, la supereroina Jessica Jones, o ancora l'attrice Lindsay Lohan. La lista di nomi è sterminata, include leggende dello sport come il pugile campione del mondo Floyd Mayweather o la stella dell'Nba Dennis Rodman, star della musica quali Alice Cooper, imprenditori come il ... Leggi su panorama (Di martedì 30 marzo 2021) Si può domandare a Enrique Arce, per tutti il disastroso Arturito della Casa di carta, di intonare Bella ciao, poi di inviare i suoi saluti a chi decidiamo noi. Per i fanatici di Karate Kid e la serie Cobra Kai, ecco Martin Kove, sullo schermo l'indomito John Kreese, che per una volta si piega, ubbidisce, manda messaggi a comando. Qualcuno ha realizzato il sogno adolescenziale di un'amica, ingaggiando James Van Der Beek, il protagonista di Dawson's Creek, o Ian Zering, il ricciolo Steve di Beverly Hills 90210. Fino a coinvolgere il massiccio David Hasselhoff di Baywatch, il bagnino più famoso di sempre, o Krysten Ritter, la supereroina Jessica Jones, o ancora l'attrice Lindsay Lohan. La lista di nomi è sterminata, include leggende dello sport come il pugile campione del mondo Floyd Mayweather o la stella dell'Nba Dennis Rodman, star della musica quali Alice Cooper, imprenditori come il ...

