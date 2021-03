Renzi: "Se non vai in Bahrain non hai attenzione..." (Di martedì 30 marzo 2021) (Adnkronos) - "Se non fai un viaggetto in Bahrain non hai attenzione...". Lo ha detto Matteo Renzi, in una diretta Fb sull'assegno unico, rispondendo a un messaggio che gli chiedeva di spiegare bene sui media il contenuto della riforma per la famiglia. L'assegno unico è "un capolavoro, come comunità. Lo stesso sarà con il piano shock o nel mondo della Sanità: sempre più Italia viva si propone come partito che discute e propone ma poi trasforma in pratica quello che ha immaginato", ha rimarcato Renzi. "Ci attaccano sul personale perché non hanno altro. Oggi ero pronto a far vedere il tampone in aula, hanno detto 'non permetteremo a Renzi di entrare in aula'. Insomma, c'è una cosa che si chiama Costituzione. Più aggrediscono sul profilo personale, più noi abbiamo il dovere di caratterizzarci sulle idee. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) (Adnkronos) - "Se non fai un viaggetto innon hai...". Lo ha detto Matteo, in una diretta Fb sull'assegno unico, rispondendo a un messaggio che gli chiedeva di spiegare bene sui media il contenuto della riforma per la famiglia. L'assegno unico è "un capolavoro, come comunità. Lo stesso sarà con il piano shock o nel mondo della Sanità: sempre più Italia viva si propone come partito che discute e propone ma poi trasforma in pratica quello che ha immaginato", ha rimarcato. "Ci attaccano sul personale perché non hanno altro. Oggi ero pronto a far vedere il tampone in aula, hanno detto 'non permetteremo adi entrare in aula'. Insomma, c'è una cosa che si chiama Costituzione. Più aggrediscono sul profilo personale, più noi abbiamo il dovere di caratterizzarci sulle idee. ...

Advertising

fattoquotidiano : Nei prossimi giorni i viaggi di Matteo Renzi all’estero – prima a Riyad, poi a Dubai e nel fine settimana in Bahrai… - fattoquotidiano : RENZI IN BAHREIN “Io non posso allontanarmi duecento metri da casa. Lui va a vedere la Formula1 in Bahrein…”… - marcotravaglio : MA MI FACCIA IL PIACERE Il titolo della settimana/4. “Non lascio Italia Viva: noi decisivi nel 2023” (Renzi, Messag… - AlbertoPoloni5 : @albertoinfelise @matteorenzi Si Pfizer da un mese Mi piacciono le gare di F1 Si Del mio amico Emiro Per fare il va… - fisco24_info : Renzi: 'Se non vai in Bahrain non hai attenzione...': Il leader di Italia Viva in una diretta Facebook sull'assegno… -