Piccola guida ai benefici del consumo di marijuana light (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl primo approccio di molti al mondo della cannabis legale è quello con le infiorescenze da fumare: da sole o mischiate al tabacco, possono essere un’ottima alternativa alla sigaretta per chi stia provando a smettere di fumare, ma anche un divertente diversivo per una serata in compagnia di amici e coinquilini, capaci come sono di favorire un senso di rilassatezza e spensieratezza. Quello ludico non è il solo utilizzo possibile, però, dell’erba light. I cannabinoidi che essa contiene sono in grado, infatti, di interagire con un’alcuni meccanismi ormonali e di far sì ci siano, per il corpo e non solo, notevoli benefici del consumo di marijuana legale: proviamo a scoprire i principali. Da usare contro ansia, dolore cronico, disturbi intestinali o della pelle: tutti i benefici ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIl primo approccio di molti al mondo della cannabis legale è quello con le infiorescenze da fumare: da sole o mischiate al tabacco, possono essere un’ottima alternativa alla sigaretta per chi stia provando a smettere di fumare, ma anche un divertente diversivo per una serata in compagnia di amici e coinquilini, capaci come sono di favorire un senso di rilassatezza e spensieratezza. Quello ludico non è il solo utilizzo possibile, però, dell’erba. I cannabinoidi che essa contiene sono in grado, infatti, di interagire con un’alcuni meccanismi ormonali e di far sì ci siano, per il corpo e non solo, notevolideldilegale: proviamo a scoprire i principali. Da usare contro ansia, dolore cronico, disturbi intestinali o della pelle: tutti i...

