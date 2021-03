Pensioni 2022: c'è un problema per i nati dal 1958 (Di martedì 30 marzo 2021) La riforma delle Pensioni scatterà nel 2022, questa sembra essere l'ipotesi più accreditata visto che il 31 dicembre 2021 scade quota 100. Sulla riforma delle Pensioni infatti, si cerca di individuare una misura di flessibilità che diventi alternativa alla quota 100, che detoni lo scalone di 5 anni ma che non gravi in maniera forte sulle casse dello stato. Chiamarlo rebus non è esercizio azzardato. Soprattutto perché ci sono i lavoratori che chiedono uscite anticipate e più favorevoli rispetto alle norme Fornero, mentre dalla UE un ritorno alla legge Fornero sarebbe perfettamente auspicabile. In questo scenario le soluzioni più futuribili sarebbero sostanzialmente due. La prima quota 102, la seconda quota 41 per tutti. Per entrambe si parla però di penalizzazioni di assegno. Lo Stato ti manda in pensione prima, ma ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 30 marzo 2021) La riforma dellescatterà nel, questa sembra essere l'ipotesi più accreditata visto che il 31 dicembre 2021 scade quota 100. Sulla riforma delleinfatti, si cerca di individuare una misura di flessibilità che diventi alterva alla quota 100, che detoni lo scalone di 5 anni ma che non gravi in maniera forte sulle casse dello stato. Chiamarlo rebus non è esercizio azzardato. Soprattutto perché ci sono i lavoratori che chiedono uscite anticipate e più favorevoli rispetto alle norme Fornero, mentre dalla UE un ritorno alla legge Fornero sarebbe perfettamente auspicabile. In questo scenario le soluzioni più futuribili sarebbero sostanzialmente due. La prima quota 102, la seconda quota 41 per tutti. Per entrambe si parla però di penalizzazioni di assegno. Lo Stato ti manda in pensione prima, ma ...

