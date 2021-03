Oroscopo Aprile: Scorpione (Di martedì 30 marzo 2021) Life&People.it 23 ottobre – 22 novembre Secondo il Feng Shui, antica arte geomantica cinese, un ambiente disordinato genera sfortuna. Gli indumenti accumulati negli anni e stipati negli armadi (così come le cianfrusaglie sparse qua e là), appesantiscono l’energia della casa e di chi ci vive. Fare ordine non è solo un ottimo antidepressivo ma un vero e proprio rito propiziatorio di benessere e successo. Con Aprile, dai il via a un reale processo di eliminazione di tutto ciò che soffoca il tuo ambiente (domestico e professionale) e la tua forza vitale. Senza sforzo, riuscirai a disfarti anche delle emozioni negative e autolesioniste. Rituale del mese: Per stemperare la rabbia e l’indecisione, indossa una sottile vera d’argento al dito medio della mano sinistra. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Marzo 30, 2021 at 9:59 ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 30 marzo 2021) Life&People.it 23 ottobre – 22 novembre Secondo il Feng Shui, antica arte geomantica cinese, un ambiente disordinato genera sfortuna. Gli indumenti accumulati negli anni e stipati negli armadi (così come le cianfrusaglie sparse qua e là), appesantiscono l’energia della casa e di chi ci vive. Fare ordine non è solo un ottimo antidepressivo ma un vero e proprio rito propiziatorio di benessere e successo. Con, dai il via a un reale processo di eliminazione di tutto ciò che soffoca il tuo ambiente (domestico e professionale) e la tua forza vitale. Senza sforzo, riuscirai a disfarti anche delle emozioni negative e autolesioniste. Rituale del mese: Per stemperare la rabbia e l’indecisione, indossa una sottile vera d’argento al dito medio della mano sinistra. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Marzo 30, 2021 at 9:59 ...

Advertising

Ferrara24ore : Oroscopo settimanale dal 31 marzo al 6 aprile 2021 - Viola59459753 : RT @VanityFairIt: . @antoniocapitani ci svela, segno per segno, tutte le sue previsioni per questa settimana #Oroscopo - GQitalia : Energia, lavoro, 'astri in opposizione' e giorni fortunati: tutte le novità del mese #oroscopo - Woochqou : RT @VanityFairIt: . @antoniocapitani ci svela, segno per segno, tutte le sue previsioni per questa settimana #Oroscopo - antoniocapitani : RT @VanityFairIt: . @antoniocapitani ci svela, segno per segno, tutte le sue previsioni per questa settimana #Oroscopo -