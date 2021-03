Nigeria-Lesotho 3-0, Osimhen porta a casa un gol e un assist (Di martedì 30 marzo 2021) La Nigeria batte il Lesotho 3-0 nelle gare di qualificazione per la Coppa d’Africa. Victor Osimhen, rimasto in campo per 76 minuti, ha firmato la prima rete (al 23?) e l’assist per la seconda, realizzata da Etebo al 50?. L’attaccante Nigeriano del Napoli è stato sostituito da Onuachu, che ha poi realizzato, all’83’ la rete del 3-0 definitivo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 marzo 2021) Labatte il3-0 nelle gare di qualificazione per la Coppa d’Africa. Victor, rimasto in campo per 76 minuti, ha firmato la prima rete (al 23?) e l’per la seconda, realizzata da Etebo al 50?. L’attaccanteno del Napoli è stato sostituito da Onuachu, che ha poi realizzato, all’83’ la rete del 3-0 definitivo. L'articolo ilNapolista.

