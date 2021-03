L’ex di Giulia Salemi mette in guardia Pierpaolo: “Userà anche te!” (Di martedì 30 marzo 2021) L’ex fidanzato di Giulia Salemi ha lanciato un appello a Pierpaolo Pretelli, rivelando di essersi sentito usato da lei. Come reagirà L’ex velino moro di Striscia La Notizia? Giulia Salemi è stata una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, che è andata in onda fino a poco tempo fa. Nonostante L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 30 marzo 2021)fidanzato diha lanciato un appello aPretelli, rivelando di essersi sentito usato da lei. Come reagiràvelino moro di Striscia La Notizia?è stata una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, che è andata in onda fino a poco tempo fa. Nonostante L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

rosatoeu : Pd, Serracchiani eletta nuovo capogruppo alla Camera. L'ex presidente del Fiuli Venezia Giulia ha ottenuto 66 voti,… - trefelix : C'è questo terrore per le ripetizioni che per noi lettori distratti è una condanna.'l'ex presidente del Friuli-Vene… - infoitcultura : Giulia Salemi, l’ex fidanzato a Pretelli: “Attento aveva una finta storia” - Simonsilla1 : RT @_mariantoniett: Ormai la mattina è finita, io sono pronta per l’overparty all’ex manager di Giulia voi? #prelemi - letiziazzzz : RT @_mariantoniett: Ormai la mattina è finita, io sono pronta per l’overparty all’ex manager di Giulia voi? #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex Giulia Riccardo Illy: «Cerco un socio, le aziende di famiglia devono cambiare ora» Corriere della Sera