La Cina ha approvato una riforma per controllare le elezioni e il parlamento di Hong Kong (Di martedì 30 marzo 2021) Martedì la Cina ha approvato una riforma radicale del sistema politico di Hong Kong che le permetterà di controllarne le elezioni e il parlamento. Il nuovo sistema sarà imposto senza passare dal parlamento di Hong Kong, e prevederà un aumento

